"تعرض للضرب من الشرطة".. اعتقال صحفي BBC في الصين خلال تغطية الاحتجاجات

2022/11/28 | 11:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة الصينية في شنغهاي القبض على إدوارد لورانس، الصحفي في هيئة الإذاعة البريطانية BBC، في موقع احتجاجات ليلة الأحد، وفقًا لما ذكرته BBC، كما وثقت لقطة فيديو مصورة بكاميرا هاتف محمول، فيما يبدو، اعتقال الصحفي.

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