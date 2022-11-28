2022/11/28 | 11:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تحذف تويتر اللقطات التي حُمّلت مؤخرا على المنصة والتي تعود إلى الهجوم الإرهابي الذي حصل في كرايست شيرش بنيوزيلاندا، إلا بعد أن نبهتها حكومة البلد، فالمنصة فشلت بالتعرف من تلقاء نفسها أن المحتوى يخالف سياستها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فيديوهات مذبحة مسجدي نيوزيلندا تعود إلى تويتر.. والمنصة تفشل بحظرها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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