اليوم.. 4 مواجهات في مونديال قطر

2022/11/28 | 11:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستمر التنافس في مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، اليوم الإثنين، بإقامة أربع مباريات.

في المباراة الاولى سيواجه منتخب الكاميرون نظيره صربيا على استاد الجنوب عند الساعة الواحدة ظهراً.

وفي المباراة الثانية، يلاقي منتخب كورياالجنوبية نظيره غانا على استاد المدينة التعليمية عند الساعة الرابعة عصراً.

وفي ثالث المباريات، يلاقي منتخب البرازيل نظيره منتخب سويسرا على استاد 947 عند الساعة السابعة مساءً.

وفي ختام المباريات، يلاقي منتخب البرتغال نظيره منتخب الاورغواي على استاد لوسيل عند العاشرة مساءً.

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