2022/11/28 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

==============

تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب الخضراء لمكافحة الإجرام التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة من القاء القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بعدة عمليات سرقة للدراجات النارية ، وأن عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارزنا عن وجود حوادث سرقة للدراجات النارية ضمن قاطع المسؤولية ، على الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهمين والقبض عليهم وضبط دراجات نارية مسروقة بحوزتهم ، ولدى إجراء التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن خمس عمليات سرقة للدراجات النارية ، دونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عصابة مختصة بسرقة الدراجات نارية في جانب الكرخ من بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عصابة مختصة بسرقة الدراجات نارية في جانب الكرخ من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).