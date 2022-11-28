مجلس الوزراء يقعد جلسته الاعتيادية اليوم بدلاً عن الثلاثاء لهذا السبب

2022/11/28 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر حكومي مسؤول، عن انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية اليوم الاثنين، بدلاً عن انعقادها يوم غد الثلاثاء، كما هو معتاد من كل أسبوع.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء العراقي سيعقد جلسته الاعتيادية اليوم بدلاً من يوم غد الثلاثاء، بسبب زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى ايران غداً، ولهذا الجلسة ستكون اليوم".

واضاف أن "زيارة السوداني الى ايران سوف تكون ليوم واحد فقط، وسيجري خلالها لقاءات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، لمناقشة الملفات الأمنية والاقتصادية وغيرها من القضايا المشتركة بين البلدين"

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