قدموا من المحافظات كافة.. المحاضرون يصعّدون من احتجاجاتهم أمام وزارة التربية (صور)

2022/11/28 | 11:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر المئات من المحاضرين المجانيين، اليوم الاثنين، امام وزارة التربية في بغداد للمطالبة بالتثبيت على الملاك.

وبحسب صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، رفعت المئات من المحاضرين المجانيين لافتات عليها مطالبهم بالتثبيت على ملاك وزارة التربية.

وقال مراسلنا، إن المتظاهرين بينهم من جاء من المحافظات الجنوبية والوسطى بالاضافة الى بغداد للمطالبة بحقوقهم.

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