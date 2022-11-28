2022/11/28 | 11:25 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: w7UN2_wSCT8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشخص المصاب بالخوف يتعامل مع كل شيء حوله بخوف وقلق .. اللايف كوتش - فرح عبد الوهاب توضح لنا أكثر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشخص المصاب بالخوف يتعامل مع كل شيء حوله بخوف وقلق .. اللايف كوتش - فرح عبد الوهاب توضح لنا أكثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).