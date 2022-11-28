الزراعة: فقدنا السيطرة على الأسواق بسبب قرارات حكومة الكاظمي

2022/11/28 | 11:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت وزارة الزراعة، الاثنين، عن فقدان السيطرة على الأســـواق المحلية بسبب الـقـرارات السابقة التي فتحت الاستيراد والسماح بدخول المحاصيل من دول الجوار بشكل واسـع، فيما أكدت أن الأسـواق المحلية في عموم البلاد غارقة بالمحاصيل المستوردة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح إن "قـرارات مجلس الـوزراء السابق بفتح الاستيراد والتي لا تزال سارية، وبالتالي لا توجد سيطرة على السوق حالياً".

وأضـــاف النايف، أنه "تــم فتح الاسـتـيـراد بسبب القرارات السابقة وأصبحت أسواقنا غارقة بالسلع المستوردة، الأمر الذي تسبب بعزوف الفلاحين والمزارعين عن الزراعة، وبالتالي ارتفاع أسعار المحاصيل".

وأشار الى انه "في العامين 2019 و2020 ،عندما توفر الـدعـم للفلاحين وتوفرت المياه، أصبح لدى العراق اكتفاء ذاتيا تم تصدير بعض المحاصيل"، مشدداً على" ضرورة إعادة العمل بحماية المنتج المحلي بطريقة الروزنامة الزراعية للسيطرة على الأسواق بشكل صحيح".

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