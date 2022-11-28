كشف ملابسات جريمة قتل امرأة والقبض على الجاني في واسط

2022/11/28 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت قيادة شرطة محافظة واسط، اليوم الاثنين، عن جريمة قتل امرأة والقبض على الجاني.

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