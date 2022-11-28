ضبط 5 عجلات للمشتقات النفطية المعدة للتهريب ووكراً في خمس محافظات

2022/11/28 | 11:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، ضبط 5 عجلات للمشتقات النفطية المعدة للتهريب في خمس محافظات.

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