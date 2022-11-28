في جامعات نينوى .. العتبة الحسينية تستعد لإقامة الأسبوع الثقافي الأول

2022/11/28 | 11:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد العتبة الحسينية المقدسة لإقامة

الأسبوع الثقافي الاول في محافظة نينوى

والذي يقام بالتعاون مع جامعة الموصل

وجامعة الحمدانية, حيث التقى وفد العتبة

معاون رئيس جامعة الموصل ورئيس جامعة

الحمدانية .

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