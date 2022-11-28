2022/11/28 | 11:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاثنين، 28 تشرين الثاني، 2022،...

ظهرت المقالة مدير في الصحة يستحوذ على أموال تأهيل المراكز الصحيَّة في الكرمة بالبصرة أولاً على المسلة.

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