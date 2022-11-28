2022/11/28 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الاثنين، بحسم ملفات مستشفيات بغداد خلال أسبوع واحد.وذكر بيان للوزارة،تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه حكومي بحسم ملفات مستشفيات بغداد المتلكئة خلال أسبوع واحد المركز الخبري الوطني.

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