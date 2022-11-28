قبلة أشرف حكيمي على رأس والدته تخطف الأنظار بعد فوز المغرب على بلجيكا.. والفيفا يعلق

2022/11/28 | 11:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة اللاعب أشرف حكيمي يقبل رأس والدته، على أعقاب فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دور المجموعات، في نهائيات مونديال قطر.

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