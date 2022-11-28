يوروبول تعلن تفكيك

2022/11/28 | 12:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فكّكت الشرطة شبكة أوروبية ضخمة لتهريب الكوكايين وأوقفت 49 مشتبها بهم في دول مختلفة، من بينهم ستة يعتبرون "أهدافا مهمة" في دبي، على ما أعلنت يوروبول الاثنين.

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