2022/11/28 | 12:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dYPSLB5bJOg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفريق الخدمي الحكومي يباشر مهامه في منطقة سبع البور وتطوير وادامة البنى التحتية في نشرة الـ12) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفريق الخدمي الحكومي يباشر مهامه في منطقة سبع البور وتطوير وادامة البنى التحتية في نشرة الـ12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).