الحكم بالحبس الشديد بحق مدير عام صحة الأنبار

2022/11/28 | 12:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة،

اليوم الاثنين، عن صدور حكمٍ حضوريٍّ

بالحبس الشديد على المدير العام السابق

لدائرة الصحَّة في محافظة الأنبار.

وذكرت الدائـرة في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، أنَّ

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