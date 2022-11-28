التخطيط توجه بحسم ملفات 5 مستشفيات متلكئة في بغداد

2022/11/28 | 12:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين،

بحسم ملفات خمسة مستشفيات متلكئة في

العاصمة بغداد خلال مدة أسبوع واحد.

وذكر المكتب الاعلامي ل‍وزارة التخطيط

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"نائب رئيس مجلس الوزر

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