للعنصر النسوي.. الداخلية تعلن فتح التقديم إلى المعهد العالي

2022/11/28 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم المعهد العالي للعنصر النسوي ولحملة الشهادات الاولية (البكالوريوس).

وذكرت مديرية التطوع بالوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم فتح باب التقديم للدورة التاهيلية (28) المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري من العنصر النسوي ولحملة الشهادات الاولية (البكالوريوس) وفقا للتخصصات المدرجة بالملحق المرافق طياً وبواقع ( 30) مقعداً".

ودعت المديرية، الشباب الراغبين بالتقديم للدورة ووفق الضوابط والشروط الآتية:أولاً : شروط التقديم :ـ أن يكون عراقيا ومن أبوين عراقيين بالولادة ( المادة/ 5 / أولاً ) من قانون الخدمة والتقاعدرقم ( 18) لسنة (2011) لقوى الأمن الداخلي .ـ ان يكون حائزا على شهادة البكالوريوس ضمن التخصصات المطلوبة .ـ عمره لا يقل عن ( 19 ) تسعة عشر سنة ولا يزيد عن ( 25 ) خمسة وعشرين ويجوز قبول المنتسبين من قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد عن (27) سبع وعشرين سنة ويحتسب عمر المرشح للدورة من تاريخ الاعلان الى الدورة اعلاه بتاريخ 20/11/2022 ويكون كالاتي:

أ -المتقدم المدني (20/11/1997) مشمول بالتقديم ( 19/11/1997) غير مشمولب- المتقدم العسكري (20/11/1995) مشمول بالتقديم (19/11/1995) غير مشمولـ ان يجتاز الاختبارات الخاصة بالقبول :الفحص الطبي .اللياقة البدنية .الاختبار الخاص بالحاسوب .الاختبار النفسي .لجنة المقابلة ومدى الصلاحية للخدمة .ـ ان يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم علية بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف او جريمة إرهابية او أحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي او الخارجي.ـ ان يكون قويم الأخلاق والسلوك ولا شائبة في أخلاصة وولائه للوطن والشعب .ـ ان لا يقل طولها عن ( 160 سم ) .ثانياً : ضوابط القبول :يجري قبول الطلبة على ( أعلى المعدلات ) كمعيار عام للقبول .ـ يجري اعتماد إحصائية النسب السكانية المعلنة من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية عند القبول في التقديم العام .ـ سيتم تخصيص نسب حسب القوانين والضوابط والمعايير الى كل من :1- ذوي الشهداء و السجناء السياسيون .2- أبناء الضباط المستمرين بالخدمة و أبناء الضباط المتقاعدين و أبناء المنتسبين المستمرين بالخدمة3- الأقليات ( مسيح – صابئة – شبك – ايزيديون – كرد فيليون – تركمان ).ـ يتعهد الطالب المقبول بالعمل في أنحاء جمهورية العراق وفي الوكالات والمديريات كافة وأينما يتطلب الواجب .ـ يتقاضى الطالب أثناء مدة الدورة كحد أدنى راتبا قدره ( 1,206,000) مليون مائتان وستة ألف دينار عراقي لا غير.ـ يجب إلزاما ذكر المعدل ( رقما) بصورة دقيقة طبقا للوثيقة الدراسية او كتاب التأييد المرفق وبعكسه يهمل طلب التقديم.ـ على المتقدم في حالة وجود استفسار او شكوى تقديم طلبات عن طريق الاتصال بالرقم المختصر الخاص بمديرية التطوع (590) او من خلال البريد الالكتروني لمديرية التطوع الخاص بالدورة اعلاه (highinstit28@moi-jobs.iq) خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ التقديم .ـ يجب ان تكون المعلومات المدخلة في استمارة التقديم متطابقة مع المستمسكات الثبوتيه للمتقدم وفي حال اختلاف هذه المعلومات يهمل الطلب .ـ سيتم تبليغ من تتوفر فية ( شروط القبول وضوابطه ) بمكان المراجعة وتاريخها لغرض اجراء الاختبارات المقررة ( الفحص الطبي – اللياقة البدنية – اختبار الحاسوب – الاختبار النفسي – المقابلة ) عن طريق أرقام الهواتف او عن طريق رقم الطلب في الاستمارة الالكترونية .ـ على المتقدمين الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بالتقديم في الاستمارة الالكترونية كونه سيتم من خلاله التبليغ لغرض الحضور لإكمال إجراءات التقديم .ـ على المتقدم اختيار اختصاص علمي واحد فقط و اذا قام المتقدم باختيار اختصاصين دراسيين من المجموعة الاول و الثانية في الاستمارة سيهمل الطلب

ثالثاً : آلية التقديم :يتم اعتماد الاستمارة الالكترونية في عملية التقديم عبر الموقع الالكتروني ( https://moi-jobs.iq)ويلزم المتقدم بملاء الاستمارة الالكترونية بالمعلومات المطلوبةرابعاً: المستمسكات المطلوبة :وثيقة تخرج او كتاب تأييد بالمعدل مصدق من الجامعة حسب الأصول ( أصل و صورة ) عدد (4).هوية الأحوال المدنية او البطاقة الوطنية للطالب ولوالديه ( أصل وصورة ) عدد (4)شهادة الجنسية العراقية للطالب المتقدم ولولديه ( أصل وصورة ) عدد ( 4)بطاقة سكن ( أصل وصورة ) عدد (4).تأييد مجلس بلدي مصدق ( أصل وصورة ) عدد (4).صورة للطالب عدد (20)على المتقدمين من الفئات الآتية ( ذوي الشهداء –- ابناء الضباط المستمرين و المتقاعدين وزارتنا - ابناء منتسبي وزارتنا المستمرين بالخدمة – منتسبوا وزارتنا المستمرين بالخدمة – الأقليات( مسيح – صابئة - ايزيديين – شبك - كرد فيليون – تركمان) ) تقديم ما يؤيد ذلك من قبل الجهة المختصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للعنصر النسوي.. الداخلية تعلن فتح التقديم إلى المعهد العالي ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للعنصر النسوي.. الداخلية تعلن فتح التقديم إلى المعهد العالي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).