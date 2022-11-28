2022/11/28 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاثنين، القبض على أحد المتهمين لقيامه بالاعتداء على مدرس في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم اعتدى بالضرب على مدرس في نينوى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهم اعتدى بالضرب على مدرس في نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).