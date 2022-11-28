وزير التخطيط يوجه بحسم ملفات مستشفيات بغداد خلال أسبوع واحد

2022/11/28 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الاثنين، بحسم ملفات مستشفيات بغداد خلال أسبوع واحد.

وذكر بيان للوزارة، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعا موسعا للجنة الامر الديواني (45)، المكلّفة بمعالجة مشاكل مشاريع المستشفيات المتلكئة".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع أقيم لإيجاد الحلول والمعالجات للمستشفيات المتوقفة في العاصمة بغداد، وهي كل من مستشفى النعمان، والنهروان، والفضيلية والحرية والشعب".

وتابع البيان، أن "الاجتماع حضره محافظ بغداد محمد جابر العطا، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد حسين، ووكيل وزارة التخطيط، ازهار حسين صالح، وعدد من المديرين العامين في وزارات التخطيط، والصحة والاسكان والاعمار والبلديات، وديوان الرقابة المالية، فضلا عن ممثلي الشركات المنفذة للمستشفيات المذكورة".

ووجه تميم اللجنة بـ"مواصلة عملها لحين انجاز ملفات هذه المستشفيات خلال أسبوع واحد فقط".

وأكد على "أهمية إعادة النظر بالمكاتب الاستشارية ودوائر المهندس المقيم في هذه المشاريع، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل، وضمان انجاز مثل هذه المستشفيات التي تمثل قيمة تنموية واقتصادية وخدمية مضافة".

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