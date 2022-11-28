نائب سابق: حجم الأموال المهربة وصل الى 500 مليار دولار

2022/11/28 | 12:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية السابق، احمد الصفار، عن بلوغ حجم الأموال المهربة بحدود 300-500 مليار دولار.

وقال الصفار في حديثه لبرنامج "الحق يقال"، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "تهريب الأموال تجري من قبل شخصيات سياسية كبيرة، وتنفذ من قبل اشخاص موظفين لديهم".

وأضاف أن "الفساد في العراق أساسه سياسي وهو مولد لجميع أنواع الفساد الأخرى مثل الإداري".

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