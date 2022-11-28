ضبط واحباط محاولة تهريب 12 حاوية بميناء أم قصر

2022/11/28 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

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ضبط واحباط محاولة تهريب (12) حاوية تسببت بهدر بالمال العام بمبلغ تجاوز (٢٧،٠٠٠،٠٠٠) مليون دينار في منفذ ميناء أم قصر الاوسطتواصل هيأة المنافذ الحدودية العمل الرقابي والتدقيق لكافة البضائع والمواد الداخلة عبر منافذنا الحدودية لمنع محاولات التهريب والهدر بالمال العام حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الاوسط من ضبط (12) حاوية حجم ٤٠ قدم تحمل مادة (الحليب) مخالفه لشروط وضوابط الاستيراد.ومن خلال تدقيق المعاملات الكمركيه المنجزة في بوابه البحث والتحري تبين وجود اختلاف في الوزان وتغيير في وصف البضاعه وتزوير بعض المستندات بالمعامله الكمركيه مماسبب هدر بالمال العام بمبلغ قدره (٢٧،٣١٠،٠٠٠) سبعة وعشرين مليون وثلاثمائة وعشرةالاف دينار عن قيمة الرسوم الكمرك و ضريبة.تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد والمعاملة الكمركية إلى مركز شرطة كمرك أم قصر لعرض الموضوع امام انظار السيد قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المقصرين.هيأة المنافذ الحدودية

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