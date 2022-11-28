إعفاء مدير عام شركة

2022/11/28 | 12:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قرر وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الاثنين، إعفاد مدير عام شركة كيمياديا للادوية علي حسن البلداوي من منصبه، وتكليف احمد سامي عبد الستار بديلا عنه.

وذكرت وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "بناء على مقتضيات مصلحة العمل واستناداً للصلاحيات المخولة إلينا، تقرر نقل نقل رئيس صيادلة احمد سامي عبد الستار من دائرة صحة بغداد الرصافة الى مركز الوزارة".

واضافت أنه "تقرر تكليف عبد الستار بمهام مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية".

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