فنان عراقي بوجه رسالة شديدة اللهجة الى وزيرة المالية

2022/11/28 | 12:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه الفنان العراقي فائز العبد الله، اليوم الاثنين، رسالة شديدة اللهجة الى وزيرة المالية.وقال العبد الله في منشور باللهجة العامية على فيسبوك، تابعته وكالة ايرث نيوز، تعليقاً على اعلان الوزيرة اطلاق رواتب الموظفين “سيدتي المحترمة، ليش هو شنو شغل وزارة المالية غير صرف الرواتب بعد فضائح السرقات الظهر الاحمر، ثم شنو هالمكرمة […]

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