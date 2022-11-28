اعتقلت بعد نشر فيديو داعم للاحتجاجات.. إيران تفرج بكفالة عن ممثلة شهيرة

2022/11/28 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة، الأحد، عن الممثلة الإيرانية الشهيرة، هنغامه قاضياني، على ما ذكرت وكالتا أنباء بعد أكثر من أسبوع على توقيفها، بتهمة دعم حركة الاحتجاج في البلاد.

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