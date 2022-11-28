كنعاني يؤكد زيارة السوداني الى ايران ويقول: ستناقش عدة ملفات

2022/11/28 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوادني سيزور طهران غدا الثلاثاء، بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأوضح كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم أن […]

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