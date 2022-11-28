2022/11/28 | 13:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه سيطلق جهاز مكافحة الارهاب استمارة الكترونية في الايام القليلة القادمة لغرض اكمال اجراءات عودة المفسوخة عقودهم والفاحصين لذا اقتضى التنويه.#سنبقى_منتصرين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جهاز مكافحة الارهاب ينوه بشان الاستمارة الالكترونية للمفسوخة عقودهم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الارهاب ينوه بشان الاستمارة الالكترونية للمفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الارهاب ينوه بشان الاستمارة الالكترونية للمفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).