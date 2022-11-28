احداث تشرين الثاني.. التربية: لم نحدد الى الان موعد امتحانات نصف السنة

2022/11/28 | 13:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الاثنين 28 تشرين الثاني 2022 التربية: لم نحدد الى الان موعد...

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التربية: لم نحدد الى الان موعد امتحانات نصف السنة أولاً على المسلة.

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