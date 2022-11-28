إليزابيت رود: أمريكا وروسيا لديهم طرق لإدارة المخاطر النووية

2022/11/28 | 13:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت إليزابيث رود، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في موسكو، لوكالة الإعلام الروسية "ريا نوفوستي"، بأن لدى روسيا والولايات المتحدة وسائل لإدارة المخاطر النووية من خلال المحادثات بين وكالات الاستخبارات.

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