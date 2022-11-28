الشعب الالماني يتهم شولتس بفقدان عقله بعد تصريحاته الاخيرة حول النفط الروسي

2022/11/28 | 13:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدث تعليق المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن رغبة ألمانيا في التوقف عن شراء النفط الروسي اعتبارا من يناير 2023 رعبا بين قراء صحيفة “دي فيلت” الألمانية.قال أحد القراء: “لقد فقد عقله؟ الحظر النفطي لن يضر بروسيا وإنما بألمانيا.هل … Readmore

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