الحكيم يشيد بموقف قطر في الحفاظ على الثوابت الانسانية والعربية في بطولة كاس العالم

2022/11/28 | 13:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الاثنين، بموقف قطر في الحفاظ على الثوابت الانسانية والعربية في بطولة كاس العالم، فيما اكد رغبة العراق بالانفتاح على المحيط الاقليمي والدولي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس تيار الحكمة الوطني في بيان: ان … Readmore

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