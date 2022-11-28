2022/11/28 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت قيادة شرطة نينوى تلقي القبض على متهم اعتدى بالضرب على مدرس داخل المدرسة في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وذكرت القيادة في بيان أن“ مفارز مديرية شرطة أم الربيعين تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتهمين لقيامه بالاعتداء على مدرس في منطقة (مشيرفة) بالجانب الأيمن من مدينة الموصل”.

وأضافت أنه“ بعد حصول إخبار بحصول حالة اعتداء على أحد المدرسين داخل متوسطة زيد بن الخطاب للبنين تم التوجه إلى مكان الحادث، وإلقاء القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٢٣٠ ق ع”.

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