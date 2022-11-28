مكافحة الإرهاب: قرب إطلاق الاستمارة الإلكترونية للمفسوخة عقودهم والفاحصين

2022/11/28 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، قرب إطلاق استمارة المفسوخة عقودهم والفاحصين.

وذكر بيان للجهاز أن “مكافحة الإرهاب سيطلق استمارة إلكترونية في الأيام المقبلة لغرض إكمال إجراءات عودة المفسوخة عقودهم والفاحصين”.

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