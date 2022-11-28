2022/11/28 | 13:28 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت العتبة الحسينية المقدسة عن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دورات فقهية تشمل قرابة 700 منتسب بالعتبة الحسينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اشتراك قرابة 700 منتسب من مختلف اقسام
العتبة المطهرة في دورات فقهية شملت
مادة الفقه بنوعيه العبادات والمعاملات
وتحدث المتولي الشرعي للعتبة الحسينية
الشيخ عبد المهدي ال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دورات فقهية تشمل قرابة 700 منتسب بالعتبة الحسينية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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