دورات فقهية تشمل قرابة 700 منتسب بالعتبة الحسينية

2022/11/28 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة عن

اشتراك قرابة 700 منتسب من مختلف اقسام

العتبة المطهرة في دورات فقهية شملت

مادة الفقه بنوعيه العبادات والمعاملات

وتحدث المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

الشيخ عبد المهدي ال

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