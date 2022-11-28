2022/11/28 | 13:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: D-sF2G_YbmM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لعنة المال في ديالى! - خط احمر - حلقة ٦٤) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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