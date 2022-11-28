في رحلة تنقيب عن الذهب.. اعتقدها صخرة ولكن..

2022/11/28 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

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منذ حوالي سبع سنوات، وفي رحلة للتنقيب عن المعادن، بحديقة ماريبورو الإقليمية بالقرب من ملبورن، اكتشف ديفيد هول، صخرة ثقيلة مائلة للحمرة، مستقرة في الأرض.

أخذ هول الصخرة إلى المنزل وجرب كل شيء لكسرها، استخدم منشارا صخريا، ومثقابا، وحتى غمرها في الحمض، ومع ذلك لم يتمكن من إحداث صدع فيها.

وبعد مرور سنوات، اكتشف هول أن الصخرة كانت نيزكا نادرا.

وقال عالم الجيولوجيا في متحف ملبورن ديرموت هنري: "لقد نظرت إلى الكثير من الصخور التي يعتقد الناس أنها نيازك.



في الواقع، بعد 37 عاما من العمل في المتحف وفحص آلاف الصخور، اتضح أن اثنين فقط من المعروضات نيازك حقيقية".

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