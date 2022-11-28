2022/11/28 | 13:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس هيئة الاثار والتراث، ليث مجيد، اليوم الاثنين، مع النائب مثنى السامرائي، اليات عمل الهيئة بقطاع الاثار والتراث والعمل المنجز في اعادة الاثار المسروقة والمهوبة.

واوضح مجيد، للسامرائي "آليات عمل الهيئة في قطاع الاثار والتراث والعمل المنجز في اعادة الاثار المسروقة والمنهوبة من المتاحف والمواقع الاثرية في عموم العراق، فضلا عن اعادة بعض قاعات المتحف العراقي واحياءها للزوار والعمل على وقف التجاوزات على المواقع الاثرية".

وثمن النائب السامرائي، "دور الوزارة والهيئة في إحياء التراث والمحافظة على الآثار العراقية و إعادة المسروق منها"، مشيدا بـ "عمل الهيئة والعمل على دعمها في التشريعات الحكومية والموازنة من اجل انجاز مشاريعها الخاصة بتسييج وادامة وصيانة المواقع الاثرية في بغداد والمحافظات"، فيما قدم شكره لرئيس هيئة الاثار والتراث على جهوده المبذولة في حماية الاثار، وفقا لبيان صادر عن الهيئة تلقته (بغداد اليوم).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السامرائي يبحث ملف إعادة الاثار العراقية المسروقة وصيانة المواقع الأثرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السامرائي يبحث ملف إعادة الاثار العراقية المسروقة وصيانة المواقع الأثرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).