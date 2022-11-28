2022/11/28 | 13:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: العراق تحول إلى مركز للمتاجرة والتعاطي بالمخدرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/28 | 13:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: العراق تحول إلى مركز للمتاجرة والتعاطي بالمخدرات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: العراق تحول إلى مركز للمتاجرة والتعاطي بالمخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).