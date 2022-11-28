2022/11/28 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بيان بي.بي.سي لا يعبر عن حقيقة ما جرى وإن لورانس لم يعرف نفسه كمراسل أو يبرز أوراق توثيقه الإعلامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعتداء على مراسل "بي بي سي" في الصين.. استنكار بريطاني ورد من بكين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعتداء على مراسل "بي بي سي" في الصين.. استنكار بريطاني ورد من بكين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).