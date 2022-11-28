ريال مدريد يستعد لخطف لاعب جديد من ألمانيا

2022/11/28 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يسعى نادي ريال مدريد الاسباني، لخطف لاعب جديد من المانيا.فبعد نجاح سامي خضيرة ومسعود أوزيل وتوني كروس مع ريال مدريد فإن الفريق الملكي بات يثق كثيرا في خامة اللاعب الألماني.وذكرت صحيفة الموندو الأسبانية أن ريال مدريد مهتم بلاعب المنتخب الألماني ولايبزيج ديفيد راوم الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر الذي في […]

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