2022/11/28 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز

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بينها "الدكة العشائرية"..



وزير الداخلية يؤكد: ضرورة إنهاء الظواهر الدخيلة على المجتمع

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