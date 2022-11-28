2022/11/28 | 14:27 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بينها "الدكة العشائرية"..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها "الدكة العشائرية".. وزير الداخلية: ضرورة إنهاء الظواهر الدخيلة على المجتمع ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بينها "الدكة العشائرية"..
وزير الداخلية يؤكد: ضرورة إنهاء الظواهر الدخيلة على المجتمع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها "الدكة العشائرية".. وزير الداخلية: ضرورة إنهاء الظواهر الدخيلة على المجتمع ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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