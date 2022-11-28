انطلاق مؤتمر امناء الرسل في مدينة قم المقدسة بالتعاون مع العتبتين المقدستين العلوية والحسينية

2022/11/28 | 14:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات مؤتمر أمناء الرسل

العلمي حول ابراز تراث آية الله السيد

محمد مهدي الخرسان في المركز الفقهي

للائمة الاطهار عليهم السلام بمدينة قم

المقدسة بمشاركة عدد كبير من الباحثين

واساتذة الحوزة ال

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