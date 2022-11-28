2022/11/28 | 14:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم

الاثنين، القبض على عصابة مختصة بسرقة

الدراجات النارية في جانب الكرخ من

بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام

بغداد / مكتب ا

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