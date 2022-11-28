الخدمة الاتحادي يرسل كتابا

2022/11/28 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الاثنين، إرسال بيانات حملة الشهادات العليا من الدبلوم العالي إلى وزارة المالية دائرة الموازنة.وذكر المجلس أن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي أكد أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي أرسل اليوم الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٨ بيانات حملة الشهادات العليا من الدبلوم العالي إلى وزارة المالية دائرة الموازنة والبالغ عددهم 1463وبمختلف التخصصات التي لم تدرج سابقا بعد وصولها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم أمس الموافق".

واضاف أنه "على وزارة المالية استكمال اجراءات استحداث درجات وظيفية لهم بناءً على ماجاءت به مخرجات اجتماع اللجنة المالية النيابية متمنين لأبنائنا من حملة شهادات الدبلوم العالي التوفيق والنجاح"، وفق بيان المجلس الذي تلقته (بغداد اليوم).

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