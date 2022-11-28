السوداني ووزيرة الدفاع الهولندية يبحثان التعاون الأمني في إطار التحالف الدولي

2022/11/28 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولنجرن، لبحث لتعاون الأمني في إطار التحالف الدولي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "السوداني أستقبل وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولنجرن، لبحث لتعاون الأمني في إطار التحالف الدولي".



وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).



وأضاف، أن "اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق وهولندا، والتعاون الأمني في إطار مشاركة هولندا في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب".

وبين البيان، أن "الجانبان بحثا سبل تعزيز التنسيق المشترك مع هولندا وباقي دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، ضمن مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية، ورفع قابلياتها لملاحقة فلول داعش الإرهابي".



مؤكدا، أن "اللقاء شهد البحث في أهم الوسائل الممكنة لإفادة العراق من الخبرة الهولندية في مجال المياه ومواجهة تحدّيات التغير المناخي والجفاف، وآثاره الاقتصادية والبيئية".

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