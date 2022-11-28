لماذا التوازن البدني يجعل الحياة أكثر تشويقًا للعيش؟

2022/11/28 | 14:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما يفكر الناس بتحسين لياقتهم البدنية، يتجاهلون في الغالب مسألة التوازن.ويشكل التوازن الجيد جزءًا لا يتجزأ من التمتع باللياقة البدنية، ويُعتبر مفتاحًا لعيش حياة طويلة، وفقًا لما ذكرته الأبحاث، وهو بمثابة أمر في غاية الأهمية لجميع الفئات العمرية.

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