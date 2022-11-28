(علوة الدنانير) ترِثُ (ألو عماد)  

2022/11/28 | 14:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: لا عراقيُّ واحدُ لا يفرح لاسترداد الأموال من الفاسدين، لكنه يرفض إن...

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