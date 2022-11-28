الكرملين ينفي الانسحاب من زبروجيا النووية

2022/11/28 | 15:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مساء أمس في مؤتمر صحافي التخطيط للانسحاب من مدينة إنرغودار ومحطة زبروجيا للطاقة النووية.

وقال بيسكوف حسب وكالة سبوتنيك الروسية: “لا داعي للبحث عن أي مؤشرات عن ذلك لأنها غير موجودة”.

وفي سياق آخر علق بيسكوف على وساطة الفاتيكان بين موسكو وكيف، فقال: “نرحب بهذه الإرادة، لكن مثل هذه الأفكار غير مُرحب بها في أوكرانيا حالياً”.

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